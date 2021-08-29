Москва, 29 августа, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Российского пловца Дмитрия Черняева с завоеванием золотой медали на летних Параолимпийских играх в Токио поздравил президент России Владимир Путин. Текст телеграммы 29 августа обнародован на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Вы (Дмитрий Черняев) упорно шли к этой победе и доказали, что являетесь одним из признанных лидеров мирового паралимпизма, — говорится в поздравительном сообщении. — Ваше «золото» — это воплощение силы духа и воли, результат усердного, неустанного труда».

Также глава Российского государства пожелал пловцу новых достижений в спорте и жизни.

Как передавало ИА REGNUM, 29 августа российский пловец Дмитрий Черняев завоевал золотую медаль Параолимпийских игр в Токио.

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