Тегеран, , 17:14 — REGNUM Российский зенитчик в рамках конкурса «Чистое небо» на Армейских международных играх поразил высокоскоростную мишень-ракету TY-300D. Видео опубликовало Министерство обороны РФ.

Армейские международные игры — «АрМИ» Дарья Антонова © ИА REGNUM

На кадрах видно, как военный приезжает на огневой рубеж и поражает движущуюся цель из ПЗРК «Игла-С». Снаряд летел на высоте полторы тысячи метров.

Помимо России, в конкурсе участвуют команды из Белоруссии, Египта, Узбекистана, Венесуэлы и Китая. Российский военный стал единственным участником конкурса, попавшим в мишень-ракету.

Как сообщало ИА REGNUM, шестые международные армейские игры начались в иранском городе Исфаган с участием четырех команд из Ирана, России, Узбекистана и Вьетнама. Конкурс проводится с 22 августа по 3 сентября в номинации «Мастера-оружейники».

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