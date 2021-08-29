Москва, 29 августа, 2021, 17:13 — ИА Регнум. 2 сентября в столице России наступит осень. Об этом 29 августа сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Погода в Москве

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По словам синоптика, холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром, зарядят в регионе из-за прохождения арктического атмосферного фронта.

«В Центральной России резко наступит настоящая осень… — сказал Тишковец. — В темное время суток температура воздуха в Москве понизится до плюс 8−13, а днем не выше плюс 11−16».

Специалист центра погоды «Фобос» добавил, что дальше в столичном регионе воздух по ночам станет остывать до плюс 3−8, а в дневные часы будет плюс 7−12, что на 5−7 градусов ниже нормы.

«Это… уже ранний октябрьский холод, — добавил синоптик. — … Во второй половине предстоящей недели ожидается глубокая осень».

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил журналистам, что метеорологи к вечеру 1 сентября в Центральном федеральном округе (ЦФО) обещали резкое похолодание на 5−8 градусов.