Москва, 29 августа, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Экс-депутат Госдумы Михаил Ненашев, который являлся председателем Общероссийского движения поддержки флота, скончался на западе Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Траур

Трагедия произошла в воскресенье днем, 29 августа, в одном из фитнес-клубов. По предварительным данным, 61-летний мужчина скончался от остановки сердца.

«Скончался бывший депутат Госдумы М. Ненашев», — сказал источник

Напомним, в 2007—2011 годах Михаил Ненашев являлся депутатом Госдумы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее бывший мэр Красноярска, депутат Госдумы («Единая Россия») Пётр Пимашков скончался на 74-м году жизни.