Киев, , 16:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» предупредил Украину о том, что нынешняя политика власти приведет к страшным последствиям для государства в будущем.

Флаги России и Украины

Об этом заявил в эфире телеканала «Первый независимый» политический эксперт, конфликтолог Владимир Мулык.

Эксперт отметил, что из украинских политиков профессиональный ответ Владимиру Путину смог дать лишь председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук,

«Вы помните, письмо Путина было как раз в канун независимости Украины. Сигнал. О чем он тогда сказал? Фактически Путин не стал принуждать русскоязычных или других к чему-то, или власти Украины. Он сообщил, что рассматривает, в принципе, Украину как самостоятельную и независимую, вы здесь решайте, рассматривает даже ее как анти-Россию, но предупреждает, что последствия будут жесткие», — комментирует специалист.

Он отмечает, что Киев должен был дать ответ на статью лидера России, как минимум потому, что у стран 2300 км общей границы.

«Что нужно было ответить руководству государства? Либо жестко, если они имеют такое мнение личное, либо любым другим способом. Никто не отреагировал на это… А на самом деле Путин предупредил: у вас впереди страшные времена. Фактически сегодня идет раскол, и не просто по Днепру, как обычно говорят. Путин предупреждает: вы можете потерять территории, строя мононацию, примитивный организм, обычное племя, где бегают люди, поют один язык, в один бубен бьют и так далее. Нельзя этого делать. И ему в ответ никто в Киеве не отвечает, только Медведчук, который говорит: «Слушайте, три вещи основных, правовое государство, социально-экономическое и справедливое». Это о тех же тарифах, о газе, это о той самой юриспруденции, которая сегодня фактически уничтожается, я говорю о системе правосудия, которая убита. И в это время любая альтернативная точка зрения не просто замалчивается, а наказывается. И фактически из казематов Медведчук сообщает этой информацией, что сейчас мы ее слушаем, читаем, «ты ведешь нас не туда, ты ведешь нас на убой», — подчеркнул Мулык.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент РФ Владимир Путин опубликовал свою статью «Об историческом единстве русских и украинцев», которая запустила глубинные процессы в украинском обществе и политической среде. В свою очередь, глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, обвиняемый властями страны в государственной измене и находящийся под домашним арестом, отреагировал на публикацию российского президента и опубликовал свою статью «О будущем украинского и русского народов».