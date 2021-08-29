Токио, 29 августа, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Российский пловец Дмитрий Черняев завоевал золотую медаль Параолимпийских игр в Токио.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

Так, финальный заплыв на дистанции 100 м брассом в классе SB4 российский спортсмен проплыл 1 минута 31,96 секунды, установив мировой рекорд.

Серебряную медаль завоевал Мойзес Фуэнтес Гарсия (Колумбия) с отставанием в 3,90 секунды. Бронзовую медаль выиграл Антониос Цапатакис из Греции (+8,24).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский спортсмен Денис Гнездилов стал победителем в соревнованиях по толканию ядра на Параолимпийских играх в Токио и установил при этом мировой рекорд.

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