Запорожье, Украина, 29 августа, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Двое мужчин устроили стрельбу возле кафе в украинском городе Запорожье. Об этом сообщает пресс-центр нацполиции.

U.S. Department of Defense Стрельба

Инцидент произошел утром в воскресенье, 29 августа, на улице Прибрежная магистраль. По последним данным, в результате происшествия пострадали пять человек.

«Злоумышленники пытались скрыться на автомобиле, но были задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса, — говорится в сообщении. — Следователи открыли уголовное производство по факту хулиганства».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 11 августа пресс-служба СБУ сообщила, что сотрудники ведомства выявили у депутатов в Кировоградской области арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия.