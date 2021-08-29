Москва, 29 августа, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Фильм «Небо» о погибшем в Сирии лётчике Олеге Пешкове позволит гражданам увидеть реальную деятельность ВС России в Сирии. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Kremlin.ru Сергей Шойгу

«Это была такая операция, где показали себя все. Показали все. Вот эта история, которая говорит о многом на сегодняшний день. Во-первых, о том, что мы довольно хорошо и основательно подготовились к этой операции», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Шойгу добавил, что, несмотря на все сложности, ВС могут «позаботиться и обеспечить по максимуму, насколько это возможно, безопасность ребят, которые там воюют».

«Но война есть война, тут трудно что-либо. Там следующий случай, я думаю, про него еще снимут, это когда наш парень, молодой еще летчик, когда он говорит «за пацанов» и подрывает гранату, — сказал министр. — Это, конечно… Там-то ничего рассказывать и придумывать не надо. Это сами бандиты сняли на видеокамеру, они-то хотели его взять, они хотели его показать всему миру — вот он».

Как сообщало ИА REGNUM, презентация трейлера художественного фильма «Небо» состоялась на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Фильм «Небо» основан на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии. Съемки проходили на реальных объектах Министерства обороны РФ.

В сюжете фильма демонстрируются истории подполковник Сошникова (Игорь Петренко) и капитана Муравьева (Иван Батарев), чьими прототипами стали летчик Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин.