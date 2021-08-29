Шойгу: фильм «Небо» покажет реальную работу ВС России в Сирии
Москва, 29 августа, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Фильм «Небо» о погибшем в Сирии лётчике Олеге Пешкове позволит гражданам увидеть реальную деятельность ВС России в Сирии. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».
Шойгу добавил, что, несмотря на все сложности, ВС могут «позаботиться и обеспечить по максимуму, насколько это возможно, безопасность ребят, которые там воюют».
Как сообщало ИА REGNUM, презентация трейлера художественного фильма «Небо» состоялась на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».
Фильм «Небо» основан на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии. Съемки проходили на реальных объектах Министерства обороны РФ.
В сюжете фильма демонстрируются истории подполковник Сошникова (Игорь Петренко) и капитана Муравьева (Иван Батарев), чьими прототипами стали летчик Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин.