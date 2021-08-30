Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект о пониженных страховых взносах для общероссийских общественных организаций инвалидов внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 30 августа.

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В случае принятия закона льготы коснуться общественных организаций инвалидов (в том числе созданных как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80%, а также организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов среди работников составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25%, что является несправедливым.

Сейчас такие организации инвалидов платят страховые взносы на ОПС, ОСС и ОМС по общим тарифам в размере 30%, отметил Нилов в Телеграм-канале.

В то же время, организации инвалидов, выполняя социально значимую роль по трудоустройству инвалидов и их социальной интеграции, не в меньшей мере нуждаются в поддержке со стороны государства, поскольку несут дополнительные расходы и являются менее конкурентоспособными в рыночной экономике, подчеркнул он.

Для оказания поддержки со стороны государства указанным организациям инвалидов законопроектом предлагается внести изменения в статью 427 части второй Налогового кодекса РФ, предусматривающие установление для них, начиная с 1 января 2022 года, пониженных тарифов страховых взносов на постоянной основе: на ОПС — 10%, на ОСС — 0%, на ОМС — 5%, то есть вместо общего тарифа 30% они смогут применять пониженный тариф 15%.

Учитывая, что средняя заработная плата в указанных организациях инвалидов составляет 15 тыс. — 20 тыс. рублей, предлагается пониженные тарифы страховых взносов применять независимо от размера выплат в пользу каждого работника, в отличие от субъектов малого и среднего бизнеса, для которых пониженные тарифы (ОПС — 10%, ОСС — 0%, ОМС — 5%) применяют лишь в части зарплаты работника, которая превышает МРОТ, а выплаты в пользу работнику в пределах МРОТ облагаются страховыми взносами по общим тарифам (ОПС — 22%, ОСС — 2,9%, ОМС — 5,1%).