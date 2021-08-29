Москва, , 16:14 — REGNUM Министерство иностранных дел России готово расширять работу на отечественных видеохостингах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Да, мы действительно туда (на российские платформы видеохостинга) пришли», — сказала Захарова на дискуссии в рамках Российской креативной недели.

Она добавила, что представительства РФ в зарубежных странах также готовы и хотят работать на отечественных платформах, однако необходимо их дальнейшее технологическое развитие.

«Технологически мы, конечно, хотим большего. И я надеюсь, что мы это большее получим, потому что это всё нужно развивать», — подытожила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля администрация российского видеохостинга Rutube запустила новую версию платформы.

Новая версия сайта отличается переработанным интерфейсом, обновлённым видеоплеером и расширенным функционалом по управлению контентом. Пользователи платформы получили возможность смотреть видео без регистрации и загружать собственные ролики через встроенную студию.

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