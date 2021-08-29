Москва, 29 августа, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России готово расширять работу на отечественных видеохостингах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Да, мы действительно туда (на российские платформы видеохостинга) пришли», — сказала Захарова на дискуссии в рамках Российской креативной недели.

Она добавила, что представительства РФ в зарубежных странах также готовы и хотят работать на отечественных платформах, однако необходимо их дальнейшее технологическое развитие.

«Технологически мы, конечно, хотим большего. И я надеюсь, что мы это большее получим, потому что это всё нужно развивать», — подытожила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля администрация российского видеохостинга Rutube запустила новую версию платформы.

Новая версия сайта отличается переработанным интерфейсом, обновлённым видеоплеером и расширенным функционалом по управлению контентом. Пользователи платформы получили возможность смотреть видео без регистрации и загружать собственные ролики через встроенную студию.

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