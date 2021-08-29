МИД РФ заявил о готовности расширять работу на отечественных видеохостингах
Москва, 29 августа, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России готово расширять работу на отечественных видеохостингах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она добавила, что представительства РФ в зарубежных странах также готовы и хотят работать на отечественных платформах, однако необходимо их дальнейшее технологическое развитие.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля администрация российского видеохостинга Rutube запустила новую версию платформы.
Новая версия сайта отличается переработанным интерфейсом, обновлённым видеоплеером и расширенным функционалом по управлению контентом. Пользователи платформы получили возможность смотреть видео без регистрации и загружать собственные ролики через встроенную студию.
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