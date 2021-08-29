Москва, 29 августа, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить и доложить об опасениях граждан из-за возможной деструктивной секты в строящемся поселке в Московской области. Об этом сегодня, 29 августа, сообщается на сайте СК России.

Islam.ru Осторожно, секта!

Речь идет о сообщениях граждан о том, что в деревне Нечёсово в Московской области планируется построить некое «экопоселение» под названием Аминовка. Предполагается, что жить там будут только правоверные мусульмане. Проживание в экопоселении предполагает соблюдение определенного устава.

Жители окрестных деревень опасаются, что в этом экопоселении будет создана религиозная секта. Также в местных СМИ появилась информация, что местным жителям уже поступают угрозы.