Ханты-Мансийск, 29 августа, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В Югре на 56 км реки Иртыш Ханты-Мансийского района произошло столкновение двух теплоходов. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вид на город Омск и реку Иртыш

Инцидент случился ближе к полночи 28 августа. Теплоход «Сергей Манякин», принадлежащий ПАО «Иртышское пароходство» из города Омска, двигаясь вниз по реке Иртыш, столкнулся с теплоходом «ТРБ-2», следовавшим с двумя пустыми баржами — площадками.

В результате происшествия теплоход «Сергей Манякин» получил повреждения корпуса. Пострадавших нет.

Проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства проводит Сургутская транспортная прокуратура и Ространснадзор.