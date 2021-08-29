Москва, 29 августа, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано 25 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 29 августа, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:07 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 10 рейсов, еще семь отменено; в аэропорту «Внуково» задержан один авиарейс, еще один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре рейса, еще два отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что жителей Москвы и Подмосковья 29 августа ждет летняя погода. Тепло в столичный регион принесет скандинавский антициклон.