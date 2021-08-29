Москва, 29 августа, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Новый гражданский самолёт МС-21 начнёт выполнять регулярные рейсы в 2022 году. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолёт МС-21

В программе отметили, что реализация этого проекта показывает, что Россия способна производить собственные лайнеры для средней авиации. Ведущий Павел Зарубин спросил у главы ОАК, когда начнутся регулярные рейсы нового лайнера.

«В 2022 году», — ответил Слюсарь.

Лайнер МС-21 разрабатывается корпорацией «Иркут» в нескольких модификациях. Впервые самолёт был поднят в воздух в 2017 году, сейчас лайнер проходит стадию сертификации.

Вместимость самолёта МС-21 в модификациях МС-21−300/310 составляет от 163 до 211 пассажиров. Дальность полёта — до 6 тыс. км.

Базовая модель МС-21−300 оснащается американскими двигателями Pratt & Whitney PW1400G. В модификации МС-21−310 используются российские двигатели ПД-14.