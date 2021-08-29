Анкара, , 16:03 — REGNUM Работу над постепенной нормализацией отношений с Арменией могут начать власти Турции, если официальный Ереван откажется от политики односторонних обвинений. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, 29 августа заявил журналистами в личном самолете президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из Боснии и Герцеговины (БиГ) и Черногории.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если Ереван готов двигаться в этом направлении, Анкара может начать работу над постепенной нормализацией отношений с Арменией, — сказал Эрдоган, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна. — Пора сделать мир и стабильность постоянными и создать условия для экономического развития и регионального сотрудничества».

Как передавало ИА REGNUM, 27 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что Ереван получил положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе.

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