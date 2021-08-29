Кабул, 29 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. По предварительным данным, очередной взрыв в Кабуле — это попадание ракеты в жилой дом. Об этом сообщает агентство Asvaka со ссылкой на местных жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в Афганистане

Напомним, что ранее стало известно об очередном взрыве в Кабуле, рядом с международным аэропортом имени Хамида Карзая.

По словам местных жителей, прогремевший взрыв — это попадание ракеты в жилой дом. После взрыва начался пожар. Другие подробности пока не приводятся.