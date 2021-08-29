Москва, , 15:46 — REGNUM Россия готова к отражению удара в космическом пространстве. Такое заявление сделал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью «Газете.Ru».

Космос Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Рогозина, новая мировая война, если она начнется, то начнется с уничтожения орбитальной группировки противника.

«Именно с уничтожения орбитальной группировки противника начнется конфликт. Любая страна-противник попытается ослепить своего врага, оглушить его, сделать его слепоглухонемым, потому что зрение, слух, обоняние — все это создается через космос», — рассказал Рогозин.

Он пояснил, что только через космос можно видеть всю стратегическую глубину территории потенциального противника. Именно уничтожение орбитальной группировки лишает такой возможности.

При этом любое боевое воздействие на космический аппарат, тем более военный спутник, будет расцениваться как нападение на страну и повод к войне. В связи с этим на очень многих спутниках стоят системы идентификации, которые позволяют определить, был ли данный аппарат поврежден направленным рукотворным воздействием, или же это было иное воздействие, например метеорит, или внутренняя поломка.

В целом, по словам Рогозина, Россия готова к войне в космосе. за свою историю Россия пережила много войн и колоссальных потерь.

«Поэтому мы, безусловно, готовы к отражению любого нападения, в том числе и в космическом пространстве», — сказал глава Роскосмоса.