Красноярск, 29 августа, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Красноярский футбольный клуб «Енисей» сыграл вничью с астраханской командой «Волгарь» в матче восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 29 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра проходила на поле стадиона «Центральный» в Красноярске и закончилась с ничейным счетом 2:2.

В составе гостей забитыми голами отличились полузащитник Артём Симонян (43-я минута, с пенальти) и форвард Илья Стефанович (90+2-я, с пенальти).

У хозяев мячи забили хавбек Алексей Скворцов (68-я) и защитник Александр Масловский (73-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Енисея» стало восемь очков, что позволяет клубу находиться на тринадцатом месте турнирной таблицы ФНЛ. У «Волгаря» пять очков и семнадцатое место.