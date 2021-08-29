Суэц, Египет, 29 августа, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Судно Ever Ace, являющееся крупнейшим в мире контейнеровозом, впервые прошло через Суэцкий канал. Об этом сообщает портал Egypt Today со ссылкой на данные Администрации Суэцкого канала (SCA).

Www.suezcanal.gov.eg Суэцкий канал

Управляемое компанией Evergreen судно под флагом Панамы совершает рейс из Китая в Нидерланды. После успешного прохода через Суэцкий канал представители SCA вручили капитану судна сувенир.

Строительство контейнеровоза Ever Ace было завершено в 2021 году. Судно имеет длину 400 метров, ширину 61,5 метра и общую вместимость 23 992 контейнера. Это делает Ever Ace крупнейшим судном-контейнеровозом в мире.

В марте 2021 года в Суэцком канале произошла авария судна Ever Given, также управляемого компанией Evergreen. 23 марта контейнеровоз развернулся поперёк канала и сел на мель, что привело к полному прекращению движения.

Разблокировать канал удалось только 30 марта. Судоходство в Суэцком канале вернулось к нормальному режиму 3 апреля.