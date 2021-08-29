Москва, 29 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Орловской области проверить факты о казнях мирных жителей региона в годы Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 29 августа, сообщается на сайте СКР.

Sledcom.ru Глава СКР Александр Бастрыкин

Напомним, что ранее управление ФСБ по Орловской области рассекретило данные об украинских карателях, которые убивали мирных жителей на Орловщине в годы Великой Отечественной войны. Документы были рассекречены в рамках проекта «Без срока давности». Так, в годы войны отряд карателей под названием «Украинская компания», сформированный по приказу германских генералов, в составе 50 человек зверствовал на Орловщине. В 1942 году они убили 170 человек.

В связи с этим Бастрыкин поручил руководству СКР по Орловской области провести доследственную проверку по фактам убийств мирных жителей в годы войны.

«Председатель СКР поручил исполняющему обязанности руководителя управления СКР по Орловской области Ермакову П.В. организовать доследственную проверку по данному факту и представить доклад», — сказано в сообщении на сайте СК.