Москва, 29 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Хорватский полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич может перейти в состав лондонской команды «Вест Хэм». Об этом 29 августа сообщает Sky Sports.

Www.evertonfc.com Никола Влашич

По информации источника, клуб из Лондона уже почти договорился о переходе 23-летнего футболиста с руководством армейцев за €25 млн.

Отметим, Никола Влашич выступает в составе ЦСКА с 2018 года и в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги сыграл за свою команду в четырех матчах, отличившись в них одной результативной передачей. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.