Томск, 29 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Томский футбольный клуб «Томь» и волгоградская команда «Ротор» сыграли боевую ничью в матче восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 29 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра состоялась на поле томского стадиона «Труд» и закончилась с ничейным счетом 1:1.

На гол полузащитника хозяев Александра Ставпеца, забитый на 44-й минуте с пенальти, гости ответили на 80-й минуте мячом хавбека Игоря Школика.

Отметим, по итогам матча в активе «Томи» стало десять очков, клуб находится на одиннадцатом месте турнирной таблицы ФНЛ. У «Ротора» девять очков и двенадцатое место.