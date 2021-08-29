Москва, 29 августа, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб ЦСКА, выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), расторг контракт со своим старшим тренером Дмитрием Юшкевичем. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба армейцев.

Алексей Колчин ИА REGNUM Дмитрий Юшкевич

Уточняется, что соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон и специалист ушел из команды по семейным обстоятельствам.

«Начальник скаутской службы клуба Алексей Трощинский временно будет совмещать свои обязанности с работой в тренерском штабе ЦСКА, отвечая за организацию обороны команды», — говорится в сообщении и добавляется, что команда благодарит ушедшего тренера за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере.

Отметим, Дмитрий Юшкевич пришел в ЦСКА в 2017 году вместе с главным тренером Игорем Никитиным, который ушел из клуба в межсезонье.