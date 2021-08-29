Киев, , 14:55 — REGNUM Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявляет, что решение властей Украины закрыть оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK противоречит международным стандартам.

Цензура Drive2.ru

Об этом говорится в сообщении Мониторинговой миссии, которое сегодня, 29 августа, цитируют украинские СМИ.

«Такие меры, как цензура вещания, по причинам, выходящим за рамки статьи 20 (2) Международного пакта о гражданских и политических правах, не только несовместимы с международным правом прав человека, но также способствуют усилению неправильных представлений, порождающих страх и укореняющих общественное недоверие к институтам», — сказано в сообщении.

Отмечается, что СМИ играют решающую роль в любой демократии, и ее способность функционировать не должна чрезмерно ограничиваться, а журналисты не должны подвергаться наказанию за осуществление законной деятельности.

В соответствии с международными стандартами прав человека ненасильственная критика государства или его политики не может служить основанием для ограничения свободы выражения мнения.

Кроме этого, в документе отмечается, что процедура, используемая для ограничения выражения, приказы о блокировке должны соответствовать всем процедурным гарантиям, изложенным в международном праве.

«С озабоченностью отмечается, что решение об ограничении права информации не принималось независимым и беспристрастным органом. Миссия обеспокоена тем, что решение, похоже, не дает четких указаний на угрозы в программах трех телеканалов. Хотелось бы напомнить, что использование соображений национальной безопасности и борьбы с терроризмом в качестве оправдания ограничения права на свободу выражения мнения без соблюдения строгого порога… несовместимо с обязательствами Украины», — сказано в документе.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины закрыли три главных оппозиционных телеканала страны ещё в начале февраля через решение Совнацбеза страны о введении санкций.