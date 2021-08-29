Москва, , 14:43 — REGNUM Свои поздравления с победой на Параолимпийских играх в Токио в толкании ядра направил российскому легкоатлету Денису Гнездилову президент России Владимир Путин. Текст телеграммы 29 августа обнародован на сайте Кремля.

Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В напряженной борьбе вы проявили по-настоящему лидерские качества и победный настрой, по праву завоевали заветную золотую медаль. Убедительно подтвердили высокий класс мастерства и подготовки российских паралимпийцев», — говорится в поздравительном сообщении.

Также глава Российского государства пожелал легкоатлету удачи и новых успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский спортсмен Денис Гнездилов стал победителем в соревнованиях по толканию ядра на Параолимпийских играх в Токио и установил при этом мировой рекорд.