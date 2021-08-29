Путин поздравил Гнездилова с золотом Параолимпиады в толкании ядра
Москва, 29 августа, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Свои поздравления с победой на Параолимпийских играх в Токио в толкании ядра направил российскому легкоатлету Денису Гнездилову президент России Владимир Путин. Текст телеграммы 29 августа обнародован на сайте Кремля.
«В напряженной борьбе вы проявили по-настоящему лидерские качества и победный настрой, по праву завоевали заветную золотую медаль. Убедительно подтвердили высокий класс мастерства и подготовки российских паралимпийцев», — говорится в поздравительном сообщении.
Также глава Российского государства пожелал легкоатлету удачи и новых успехов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский спортсмен Денис Гнездилов стал победителем в соревнованиях по толканию ядра на Параолимпийских играх в Токио и установил при этом мировой рекорд.