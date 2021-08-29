Москва, 29 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибудет на космодром «Восточный» в Амурской области в начале сентября, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Поездка Путина на Дальний Восток начнётся с участия в пленарном заседании VI Восточного экономического форума, которое пройдёт во Владивостоке 3 сентября. После этого президент посетит космодром «Восточный», где ведётся строительство объектов второй очереди.

Путин посещал космодром Восточный в сентябре 2019 года. Там глава государства провёл совещание со строителями и руководителями космической отрасли.

Строительство космодрома «Восточный» ведётся в три очереди. Первый стартовый комплекс начал возводиться в 2012 году, работы были завершены в 2016 году. Проект сопровождался коррупционными скандалами — из-за нарушений при строительстве было возбуждено более 140 уголовных дел.

В настоящее время в рамках второй очереди строительства на «Восточном» собирается стартовый стол под новые ракеты-носители «Ангара». Первый запуск должен состояться в 2023 году.