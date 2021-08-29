Москва, 29 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Свыше 20 тыс. зрителей смогут посетить матч между сборными России и Хорватии в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу (ЧМ) 2022 года, который состоится в Москве. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

John Fischer Футбол

«Российский футбольный союз согласовал с Роспотребнадзором увеличение разрешенного количества зрителей на трибунах на отборочный матч чемпионата мира 2022 года между национальными сборными России и Хорватии», — говорится в сообщении.

Также указывается, что дополнительно к ранее выпущенным 3 тыс. билетов будет открыта продажа на верхние ярусы трибун A, B, C, куда будут допускать только прошедших вакцинацию от COVID-19 (не позднее года с даты второй прививки) и переболевших (не позднее полугода) коронавирусом зрителей, при этом указываеся, что максимальная разрешенная вместимость данных секторов составит 50%.

Отметим, матч между сборными России и Хорватии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 состоится в Москве 1 сентября и начнется в 21:45 мск.