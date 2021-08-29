Париж, 29 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси завялен на выездной матч парижан с командой «Реймс». Об этом 29 августа сообщает пресс-служба команды из Парижа.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

При этом 34-летний футболист впервые попал в заявку «ПСЖ» на матч после своего перехода из клуба «Барселона».

Матч с участием команд «ПСЖ» и «Реймс» состоится позднее 29 августа и начнется в 21:45 мск.

Отметим, до этого Лионель Месси всю свою профессиональную карьеру играл в составе «Барселоны» и стал с командой десять раз стал чемпионом Испании, семь раз — победителем Кубка Испании, восемь раз — суперкубка страны. Также он является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, три раза — победителем Суперкубка УЕФА и еще три раза — клубного чемпионата мира. Также он шестикратный обладатель премии «Золотой мяч».