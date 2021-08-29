29 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего депутата Рады Евгения Мураева о том, что на Украине много проблем из-за «абсолютно глупой» дипломатии, которую проводит нынешняя власть, а «арабский мир» считает Украину одной из «самых ужасных» стран мира.

Мирослава Романенко, , 15:43 — REGNUM На Украине много проблем из-за «абсолютно глупой» дипломатии, которую проводит действующая власть. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев.

Сандро Боттичелли. Изгой. ок.1496

«У нас проблемы со многими государствами из-за абсолютно глупой дипломатии, которую проводят «слуги народа» (представители партии «Слуга народа» — М. Р.), это неудивительно. Скажите, пожалуйста, они что, чиновники, которые получали опыт, проходя по карьерной лестнице? Это команда «95 Квартала» (украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью, один из основателей студии — Владимир Зеленский — М. Р.), они не понимают, как работает дипломатия, экономика, они не понимают, как выстраивать отношения между странами», — сказал он, указав на отсутствие профессионализма у представителей действующей власти.

По словам Мураева, «арабский мир» внес Украину в список двадцати двух самых ужасных стран мира.

«У меня друзья пытались открыть счет в Арабских Эмиратах. Украина сразу оказалась в трех стоп-листах. Один стоп-лист «серый» на 79 стран, туда входят и Россия, и Беларусь, и мы туда попадаем. Второй стоп-лист на 40 стран, там есть только Украина из бывших стран постсоветского пространства. И самый страшный стоп-лист на 22 страны, там такие страны, как Сомали, Гондурас, и Украина тоже там есть. Это лист стран, гражданам которых нельзя открывать счета в Арабских Эмиратах. Это связано с коррупцией, бандитизмом, войной и так далее. Мы попадаем даже в глазах арабского мира в двадцать две самые ужасные страны на свете. Нас никто не воспринимает», — рассказал политик.

Заявление Мураева обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие согласились со словами Мураева, напомнив также недавние слова президента Эстонии о том, что она не рекомендует эстонцам инвестировать в Украину, а также напомнив о судьбе компании «Мотор Сич» и Минских соглашениях, которые не выполняются Киевом.

«Украинский стиль ведения дел не предполагает ничего, кроме тупой и сиюминутной выгоды. В долгую здесь никто не играет… [Обман] — основная национальная идея. Подписать Минск 1, 2 и… [обмануть] Путина — «доблесть». Принять формулу Штайнмайера и… [обмануть] снова. И так во всём сверху донизу. Украину как партнера больше нигде всерьез не воспринимают. А меньше всего хозяева в Вашингтоне», — написала Наталья Т.

Верховная рада Украины. Gov.ua

«И эти люди рассказывают, как все ужасно в Донецке, как там «отжимают» бизнес и жильё! Может, прежде чем учить нас жить, вы у себя порядок наведете? Что-то совсем не хочется в/на Украину», — отреагировала «Дончанка Донецкая».

«Мы… [обманули] Китай с продажей [компании] «Мотор Сич»… и весь мир… видел это… За 30 лет мы… [потеряли] всё, что построили за 70 лет…» — пишет Yuriy.

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«Президент Эстонии высказала мнение, которое уже давно бродит по Европе», — добавила Luda K.

«Нас презирают во всём мире!!! И, кстати, отзываются крайне нелестно и презрительно…» — отметила Мария К.

«ОАЭ это страны не первого порядка? Да ладно? Богатейшие страны ведь!» — отреагировал Sergio S.

«Украине до арабского мира… очень далеко…» — написал Дамир Б.

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«Украина, точнее власть и экономика, это бездонная яма, в которую вкладывают деньги, и они пропадают бесследно. И после этого еще и удивляются, что где-то им нельзя открывать счета, запрещено въезжать? А чему удивляться-то, когда всю свою историю живут с протянутой рукой… а когда не дают, то сразу бежите к Западу и Европе, и жалуетесь, называя тех, кто не дал, «врагами!» — подытожил Андрей.

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