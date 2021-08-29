Вашингтон, 29 августа, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Холдинг Alphabet в 2019 году получил выручку в размере $11,2 млрд от магазина мобильных приложений Google Play. Об этом сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Google

Информация о выручке от магазина мобильных приложений компании Google, входящей в холдинг Alphabet, была опубликована в ходе ведущегося в США судебного разбирательства. Ранее генеральные прокуроры нескольких штатов инициировании антимонопольное расследование в отношении Google.

Выручка магазина мобильных приложений Google Play для Android-устройств складывается от доли при продаже приложений, совершения покупок в приложениях, а также рекламы. Прежде в Google не раскрывали точную прибыль от магазина мобильных приложений. В отчётах компании эта выручка группировалась с доходами от других сервисов.

В США ведётся несколько судебных разбирательств в отношении Google. Один из исков пода разработчик мобильных видеоигр Epic Games, обвинив в компанию в слишком высокой комиссии в размере 30%, взимаемой за каждый платёж внутри мобильного приложения.