Москва, 29 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» не принял предложение лондонской команды «Вест Хэм» об аренде своего чешского полузащитника Алекса Крала. Об этом 29 августа сообщает «Спорт-экспресс».

Андрей Пронин ИА REGNUM Алекс Крал, Вильмар Барриос

Уточняется, что в соглашении об аренде 23-летнего футболиста лондонским клубом была предусмотрена возможность выкупа игрока в случае соблюдения им ряда условий.

При этом руководство «красно-белых» отказалось от предложения «Вест Хэма», так как сочло условия последующего выкупа слишком завышенными и риском для себя.

Отметим, нынешнем сезоне Алекс Крал сыграл в составе «Спартака» в пяти матчах Российской Премьер-лиги и отметился в них одной результативной передачей.