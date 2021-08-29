Вашингтон, 29 августа, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблём Dragon успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Mks-online.ru Космический грузовик Dragon

Планировавшийся на 28 августа запуск был задержан на сутки из-за неблагоприятных погодных условий. После старта управляющая запуском американская компания SpaceX осуществила успешную посадку первой ступени ракеты-носителя на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Корабль Dragon прибудет к Международной космической станции 30 августа в 18:00 мск. Стыковка со станцией должна пройти в автоматическом режиме.

Прошедший пуск стал 23-ей миссией по доставке грузов на МКС кораблями Dragon. Этими кораблями NASA доставляет на орбитальную станцию грузы для обеспечения жизнедеятельности станции и материалы для научных исследований.