Токио, 29 августа, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Российская пловчиха Анна Крившина стал второй в финале соревнований по плаванию на дистанции 50 м вольным стилем на Параолимпийских играх в Токио. Об этом 29 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Getty/Handout rio2016.com Символ параолимпийского движения

Второй результат российской спортсменки составил 27,39 секунды.

Первой финишировала Мария Гомес Сантьяго из Бразилии (26,82 секунды), бронзовая награда досталась представительнице Италии Карлотте Джилли (27,07 секунды).

При этом спортсменки выступали в категориях S12 (пловцы имеют некоторую способность видеть) и S13 (пловцы, которые являются наиболее зрячими, но считаются слепыми).

Отметим, 25-летняя Анна Крившина является четырехкратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы.