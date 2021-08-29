Москва, 29 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации включило сахар в перечень сельскохозяйственной продукции, для которой возможно проведение государственных интервенций. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня, 29 августа, на официальном сайте правительства России.

Мешки с сахаром

Напомним, что власти вынуждены использовать интервенции (массовые закупки, хранение и распродажа) в качестве инструмента регулирования цен и поддержки сельхозпроизводителей, так как прямое регулирование цен в российской рыночной экономике власти считают малоэффективным.

Когда цены на сельхозтовары низкие, государство закупает большие объемы продовольственных товаров у аграриев в интервенциональный фонд. Когда же наблюдается рост цен на те или иные товары, то государство эти товары продает из интервенционального фонда, тем самым стабилизируя цены на рынке.

Теперь такие процедуры власти могут проводить с сахаром.

«Дополнить перечень видов сельскохозяйственной продукции, в отношении которой могут проводиться государственные закупочные и товарные интервенции, позицией: «Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок», — сказано в распоряжении правительства России.