Калуга, 29 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 115 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 29 августа. Днём ранее, 28 августа, в регионе было зарегистрировано 116 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 44 тыс. 766 человек, 41 тыс. 96 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли три человека. Всего с начала пандемии в регионе скончалось 582 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.