Дортмунд, Германия, 29 августа, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Норвежский нападающий дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Эрлинг Холанд отказался от перехода в команду «Пари Сен-Жермен». Об этом 29 августа сообщает спортивны журналист Руди Галетти на своей странице в соцсети Twitter.

Werner100359 Эрлинг Брёут Холанд

При этом «ПСЖ» рассматривал 21-летнего футболиста на случай перехода своего нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал», однако сам игрок хочет провести еще сезон в составе «Боруссии», а затем также перейти в стан мадридцев.

Также ранее в СМИ появилась информация, что руководство «ПСЖ» готово предложить «Боруссии» за Холанда € 200 млн и примерно столько же хочет выручить за Мбаппе.

Отметим, в нынешнем сезоне Эрлинг Холанд сыграл в составе дортмундской «Боруссии» в трех матчах бундеслиги и отличился в них тремя голами и двумя результативными передачами.