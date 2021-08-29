Москва, 29 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Российские военные могут отразить любое нападение, включая агрессию с использованием космического пространства, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью «Газете.Ru».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

Рогозин прокомментировал проблему милитаризации космоса, ставшую особо актуальной в последнее время. Он напомнил, что первые ракетно-космические комплексы изначально создавались как средства доставки ядерного оружия.

Например, ракета «Р-7», ставшая прообразом «Союза-2», создавалась под руководством Сергея Королёва как боевая ракета. Ракета «Протон-М» также стала преемником боевых изделий «УР-200» и «УР-500».

К милитаризации космоса также можно отнести размещение орбитальных группировок связи, высокодетальных систем наблюдения, навигационных группировок и много другого. Такие системы разрабатываются и используются во многих странах мира.

«Другое дело, против чего мы выступаем и что мы называем настоящей милитаризацией космоса, — это размещение на постоянной основе оружия в космосе», — подчеркнул Рогозин.

Он добавил, что в случае крупномасштабной войны в современных условиях первый удар будет нанесён по орбитальной группировке противника. Поэтому на многих космических аппаратах устанавливаются системы, которые позволяют точно определить причину повреждения спутника.

«…если США, Россия или Китай поймут, что на его космический аппарат напали, — это, по сути, нападение на страну», — объяснил глава госкорпорации.

Он подчеркнул, что в случае размещения другой страной на орбите ядерного оружия Россия найдёт адекватный ответ. Рогозин выразил уверенность, что наши военные готовы к отражению любой агрессии в космическом пространстве.