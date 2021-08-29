Турин, Италия, 29 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Туринский футбольный «Ювентус» намерен приобрести аргентинского нападающего команды «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди. Об этом 29 августа сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Fc-zenit.ru Мауро Икарди

По информации источника, представители туринской команды уже провели первые контакты с представителями 28-летнего футболиста и теперь «Ювентус» ожидает реакции на это руководства «ПСЖ».

Также указывается, что в «Ювентусе» намерены покупкой игрока еще одного форварда — итальянского футболиста ливерпульского «Эвертона» Мойзе Кина, заменить недавно ушедшего из команыд португальского нападающего Криштиану Роналду.

Отметим, Мауро Икарди перешел в «ПСЖ» в 2020 году из миланской команды «Интер» за €70 млн. В нынешнем сезоне сыграл в составе парижан в трех матчах чемпионата Франции и отметился в них двумя забитыми голами.