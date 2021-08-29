Екатеринбург, 29 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сотни посылок выбросили на помойку. Об этом сообщают в соцсетях местные жители.

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1980. СССР Посылка

По данным паблика «Инцидент Екатеринбург», товар нашли в жилом районе ЖБИ. Прохожие вскрывают посылки и забирают понравившиеся вещи.

Информацию об этой находке уже прокомментировали на «Почте России». Как пишет Е1.ru, к данной организации посылки не имеют отношения.

Тем не менее сотрудники организации собрали найденные посылки и передадут их таможенникам.