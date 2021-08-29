Москва, 29 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Перед наступлением холодов автолюбители должны проверить состояние аккумулятора, тормозной системы и рабочих жидкостей в автомобиле. Об этом рассказал автоэксперт Пётр Баканов «Вечерней Москве».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили зимой

Эксперт напомнил, что в северных регионах России холода могут наступить уже в начале осени. Поэтому он порекомендовал водителям из этих регионов задуматься о переходе на зимнюю резину уже в сентябре. Жителям более тёплых регионов можно менять резину позже, однако стоит заранее проверить состояние зимних шин и приобрести новые в случае необходимости.

«Шины на замену уже можно купить сейчас, потому что осенью цены точно не будут ниже», — подчеркнул Баканов.

Он добавил, что перед сезоном холодов стоит проверить состояние аккумулятора, чтобы не столкнуться с проблемами с запуском автомобиля. Также необходимо провести техническое обслуживание авто: проверить антифриз и другие рабочие жидкости, а также тормозную систему.

«Желательно помыть машину и натереть средствами для ухода: сезон грязи будет длиться долго», — подытожил эксперт.