В Тюмени произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
Тюмень, 29 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Тюмени на Стрелковом мосту произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
Легковой автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения на Стрелковом мосту, где столкнулся с четырьмя другими машинами. Один из автомобилей загорелся, ещё один перевернулся на крышу.
В ДТП пострадали шесть человек, трое из них в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работают спасатели.