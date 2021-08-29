Тюмень, 29 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Тюмени на Стрелковом мосту произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Легковой автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения на Стрелковом мосту, где столкнулся с четырьмя другими машинами. Один из автомобилей загорелся, ещё один перевернулся на крышу.

В ДТП пострадали шесть человек, трое из них в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают спасатели.