Токио, 29 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Российский спортсмен Анатолий Шевченко одержал верх над представителем Германии Оливером Упманном в схватке за третье место по дзюдо спорта слепых в весовой категории до 100 кг на Параолимпийских играх в Токио. Об этом 29 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

Спортсмен из России победил в поединке немца со счетом 11:0. При этом это третья медаль российских дзюдоистов на Параолимпиаде в Токио, ранее Виктория Потапова (до 48 кг) и Алеся Степанюк (до 52 кг) также смогли стать обладательницами бронзы.

Отметим, 33-летний Анатолий Шевченко — трехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы, а также многократным призером международных соревнований. В настоящее время сборная России на Параолимпиаде имеет 14 золотых, 8 серебряных и 22 бронзовые награды, что позволяет ей занимать третье место в общем медальном зачете.