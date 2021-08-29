29 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление украинского политолога Александра Лазарева о том, что силовой сценарий захвата Донбасса нереален.

Оксана Переможенко, , 15:43 — REGNUM Силовой сценарий захвата Донбасса нереален. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Александр Лазарев.

Донбасс. Руины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Силовой сценарий «возвращения» («реинтеграции») Донбасса [в состав Украины] — он нереален… Он приведет к очень негативным последствиям. На это никто не пойдет. Более того, на это не дадут одобрения наши западные партнеры… Единственный возможный сценарий «реинтеграции» — это переговорный процесс. То есть… дипломатический… Если у нас цель решить вопрос… необходимо садиться со всеми говорить… Хватит от чего-то бежать…» — сказал он.

Заявление эксперта обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что нечего Украине рассчитывать на возвращение Донбасса после того, как ВСУ более семи лет убивали и продолжают убивать жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Люди отметили, что «силовой вариант» захвата Донбасса для Киева завершится плачевно.

«Вы опять про территории, а все семь лет убивали людей… Взрослые люди, понимаете, о чём говорите? Зачем Донбассу ваши долги МВФ, ваши европейские ценности, националисты, тарифы и прочее?» — спросила Марина П.

«Реинтеграция в одну страну, под один флаг с теми, кто убивал людей Донбасса? Не бывать тому! Донбасс не переступит через кровь. Вам не простят кровь своих лучших людей, своих детей, стариков, которые погибли от снарядов и снайперских пуль ВСУ. Стреляют в «свой» народ один раз. Донбасс избрал свой путь в 2014 году. Вы убивали их за их выбор… А рыпнетесь, вам уже сказали, что будет… Попробуйте только!.. Это будет последний день существования Украины», — добавила Anna T.

«Поздно! Донбасс уже не вернуть!» — отреагировала Светлана И.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Уже поколение под минами выросло. Какое возвращение?» — поинтересовался Денис И.

«Силовой захват Донбасса… приведёт к ликвидации ВСУ, и Минска-3 уже не будет», — пишет Сергей К.

«Любой сценарий возвращения Донбасса, для вас — насильников и мародеров в вышиванках, убийц детей и стариков, уже восемь лет как нереален!!!» — отреагировал «Добрый Шубин».

«Силовой вариант — это не негативный вариант. Это самоубийство власти с гарантированным результатом и фатальными последствиями для всей Украины… Недавняя концентрация ВС РФ на границе с Украиной привела в чувство реальности…» — добавил il be.

«Власти Украины сделали всё возможное, чтобы люди Донбасса не захотели быть в составе Украины, своими законами, политическими взглядами, искажением истории. Речи президентов, что пороха, что зелени (Порошенко и Зеленский — О. П.), дали понять, что люди им не нужны…» — отметила Алиса К.

«Если Украина начнёт переговоры с республиками, рухнет миф о великой «украинско-российской войне» (какая она там у вас по счёту уже?). И что в таком случае делать, если ты признаёшь у себя гражданскую войну? Последствия Лазарев осознаёт?» — поинтересовался Sergey.

«Не хотят они Донбасс возвращать. Возврат Донбасса — это конец фашистской Украины», — пишет Олег Н.

«С кем вы собрались говорить? На Донбассе выросло уже поколение, для которых Украина просто враг, который приходит убивать и разрушать. И вы думаете, что они с радостью вернутся? Бред!» — подытожил «Котейка».

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