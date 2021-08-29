Калининград, 29 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Доследственную проверку по факту смерти голкипера любительского футбольного клуба «Красная звезда» Александра Шишмарева во время матча в Калининграде с командой «Балтика-М» начали следователи. Об этом 29 августа пресс-служба следственного управления СК РФ по Калининградской области.

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«28 августа 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Калининграде во время тренировочной игры между двумя командами на стадионе «Балтика» погиб вратарь футбольной команды из Советска. По данному факту следственным отделом по Центральному району города Калининграда регионального управления Следственного комитета организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно предварительным данным, во время матча 23-летний футболист столкнулся с игроком команды соперника и, хотя ему была оперативно оказана необходимая медицинская помощь, скончался на игровом поле.

Кроме того, отмечается, что назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти голкипера и выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Калининградской областной Федерации футбола Александр Гвардис рассказал, что причиной смерти голкипера любительской футбольной команды из Советска «Красная звезда» Александра Шишмарева во время матча могло стать то, что у него запал язык и он задохнулся.