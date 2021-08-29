ФСБ рассекретила имена украинских карателей, зверствовавших в годы войны
Орел, 29 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, в рамках проекта «Без срока давности», рассекретила имена украинцев, которые руководили казнями мирных жителей на территории Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает РИА Новости.
Данные рассекретило Управление ФСБ по Орловской области. Среди карателей, которые руководили массовыми казнями мирных жителей на Орловщине в годы Великой Отечественной войны, были выходцы с Украины.
Так, в числе рассекреченных документов есть протоколы допросов некоего Александра Родина, который служил в карательном отряде «Украинская компания». Этот отряд был создан в июне 1942 года по указанию командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Ганса Шлеммера. Судя по материалам допросов, в руководство этого отряда входили уроженцы Украины.
Известна, что «Украинская компания» была «бригадой смерти» — она зверствовала в Знаменском районе Орловской области, где каратели убили 170 человек, включая стариков, женщин и младенцев.
Командиром этого отряда был бывший офицер Красной армии Николай Мирошниченко по прозвищу Гетман — он сдался нацистам в 1941 году. После Победы он был найден и арестован органами государственной безопасности СССР. Военный трибунал приговорил Мирошниченко к расстрелу.
Родин на допросах рассказывает, что «Украинская компания» состояла из четырех взводов — комендантского, двух стрелковых и минометного. В каждом взводе было 12 человек. Взвод был разбит на два отделения по шесть человек. Родин называет имена карателей из числа командного состава «Украинской компании».
Так, командирами взводов были: Иван Баюров, Иван Зеркаль, Алексей Пересыпкин. Командирами отделений были: Василий Шатаев, Василий Оськин, Семен Ильян. Рядовые: Михаил Миронычев, Иван Мысяков, Алексей Чубаткин, Михаил Мандрусов, Василий Мирошин, Петр Кошкин, Афанасий Тарасов, Иван Аксенкин и Шереметов.
Родин утверждает, что в июле 1942 года Баюров командовал расстрелами жителей деревень Знаменского района Орловской области. Во время одного из расстрелов Баюров лично убил восемь девушек и женщин.
Примечательно, что, по словам Баюрова, в октябре 1942 года Баюрова немцы отправили в лагерь для военнопленных, так как он напился и пьяным бегал с наганом за немецкими солдатами.
Сам Родин признался, что убил семь человек, в том числе трех детей в возрасте до восьми лет.
«Впоследствии же, когда отряд выполнил свою задачу, поставленную немецким командованием, я в числе других был зачислен на службу солдатом в немецкую армию и служил до 12 февраля 1943 года, с оружием в руках боролся против советского народа», — рассказывал на допросе Родин.
В конце войны Родин хотел бежать с семьей в Германию, однако его жена на это не согласилась, а один он ехать не решился и остался жить в своем селе. Родина в итоге настигло возмездие — ему было предъявлено обвинение в измене. Поскольку он лично участвовал в убийстве мирных советских граждан, то за это преступление в те годы была предусмотрена смертная казнь через повешение.