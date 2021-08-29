Орел, 29 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, в рамках проекта «Без срока давности», рассекретила имена украинцев, которые руководили казнями мирных жителей на территории Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Каратель

Данные рассекретило Управление ФСБ по Орловской области. Среди карателей, которые руководили массовыми казнями мирных жителей на Орловщине в годы Великой Отечественной войны, были выходцы с Украины.

Так, в числе рассекреченных документов есть протоколы допросов некоего Александра Родина, который служил в карательном отряде «Украинская компания». Этот отряд был создан в июне 1942 года по указанию командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Ганса Шлеммера. Судя по материалам допросов, в руководство этого отряда входили уроженцы Украины.

Известна, что «Украинская компания» была «бригадой смерти» — она зверствовала в Знаменском районе Орловской области, где каратели убили 170 человек, включая стариков, женщин и младенцев.

Командиром этого отряда был бывший офицер Красной армии Николай Мирошниченко по прозвищу Гетман — он сдался нацистам в 1941 году. После Победы он был найден и арестован органами государственной безопасности СССР. Военный трибунал приговорил Мирошниченко к расстрелу.

Родин на допросах рассказывает, что «Украинская компания» состояла из четырех взводов — комендантского, двух стрелковых и минометного. В каждом взводе было 12 человек. Взвод был разбит на два отделения по шесть человек. Родин называет имена карателей из числа командного состава «Украинской компании».

Так, командирами взводов были: Иван Баюров, Иван Зеркаль, Алексей Пересыпкин. Командирами отделений были: Василий Шатаев, Василий Оськин, Семен Ильян. Рядовые: Михаил Миронычев, Иван Мысяков, Алексей Чубаткин, Михаил Мандрусов, Василий Мирошин, Петр Кошкин, Афанасий Тарасов, Иван Аксенкин и Шереметов.

Родин утверждает, что в июле 1942 года Баюров командовал расстрелами жителей деревень Знаменского района Орловской области. Во время одного из расстрелов Баюров лично убил восемь девушек и женщин.

Примечательно, что, по словам Баюрова, в октябре 1942 года Баюрова немцы отправили в лагерь для военнопленных, так как он напился и пьяным бегал с наганом за немецкими солдатами.

Сам Родин признался, что убил семь человек, в том числе трех детей в возрасте до восьми лет.

«Впоследствии же, когда отряд выполнил свою задачу, поставленную немецким командованием, я в числе других был зачислен на службу солдатом в немецкую армию и служил до 12 февраля 1943 года, с оружием в руках боролся против советского народа», — рассказывал на допросе Родин.

В конце войны Родин хотел бежать с семьей в Германию, однако его жена на это не согласилась, а один он ехать не решился и остался жить в своем селе. Родина в итоге настигло возмездие — ему было предъявлено обвинение в измене. Поскольку он лично участвовал в убийстве мирных советских граждан, то за это преступление в те годы была предусмотрена смертная казнь через повешение.