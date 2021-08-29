Хабаровск, 29 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» переиграл с минимальным счетом краснодарскую команду «Кубань» в матче восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 29 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Необыкновенный матч». Реж. Мстислав Пащенко, Борис Дёжкин. 1955. СССР Футбол

Игра состоялась на поле хабаровского стадиона им. В.И. Ленина и закончилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного забитого во встрече гола стал азербайджанский форвард хозяев Давид Караев, отличившийся в компенсированное время (90+2-я минута).

Отметим, по итогам матча в активе «СКА-Хабаровска» стало 17 очков, что позволяет клуб находиться на втором месте турнирной таблицы ФНЛ. У «Кубани» четыре очка и семнадцатая строчка.