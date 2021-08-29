Мюнхен, Германия, 29 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» намерен приобрести австрийского полузащитника команды «РБ Лейпциг» Марселя Забитцера. Эту информацию 29 августа подтвердил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич, его слова приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

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«Да, мы работаем над переходом Забитцера», — сказал Салихамиджич.

При этом, по данным источника, 27-летний футболист из-за возможного трансфера пропустит матч бундеслиги между «РБ Лейпциг» и «Вольфсбургом». Также ранее полузащитник не стал продлевать свой контракт с лейпцигским клубом.

Отметим, в минувшем сезоне Марсель Забитцер сыграл в составе «РБ Лейпциг» в 28 матчах чемпионата Германии и забил в них восемь голов.