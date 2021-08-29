Вашингтон, 29 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Американская компания Amazon призвала Федеральную комиссию по связи США (FCC) отклонить предполагаемые изменения в программе SpaceX по развёртыванию спутниковой группировки Starlink. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

В августе текущего года компания SpaceX подала в FCC заявку с изменёнными планами по развёртыванию группировки спутникового интернета Starlink. Новый план предусматривает два возможных размещения почти 30 тысяч спутников на орбите.

Представители компании Amazon, также разрабатывающей проект спутниковой группировки Kuiper, выступили против этого плана. Корпоративный советник проекта Kuiper Мэрайя Шуман заявила, что одобрение двух вариантов породит новый прецедент по регистрации множественных взаимоисключающих конфигураций спутниковых группировок.

В Amazon считают, что из-за этого другие операторы спутников столкнутся с дополнительными проблемами, связанными с помехами и орбитальным мусором. Шуман призвала FCC отклонить эту заявку SpaceX и потребовать повторного предоставления плана по развёртыванию спутников с одним вариантом конфигурации.